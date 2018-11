Oud-animatoren van De Leeuwtjes en De Kolonie gezocht Bart Kerckhoven

08 november 2018

12u58 0

De gemeentelijke speelpleinwerking in Sint-Pieters-Leeuw bestaat 70 jaar en dat wordt gevierd met groot feest voor alle oud-animatoren. De jeugddienst is daarom op zoek naar alle mensen die recent of heel lang geleden op het speelplein stonden als animator. Wie wil verbroederen kan zich inschrijven via http://www.sint-pieters-leeuw.be/oud-animatoren. Alle oud-animatoren van zowel De Leeuwtjes als De Kolonie die zich inschrijven voor 15 november krijgen dan een persoonlijke uitnodiging in de bus voor het feest.