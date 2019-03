Orde van Senioren bezoekt carnavalsfeestje woonzorgcentrum Sint-Antonius Bart Kerckhoven

25 maart 2019

15u54 0

Niet alleen in Halle wordt uitgekeken naar carnaval. Ook in de buurgemeenten is de carnavalsmicrobe aan een opmars bezig en dus besloten ze ook in woonzorgcentrum Sint-Antonius om carnaval te vieren. “We hebben een volledige carnavalsweek gepland”, zegt animatieverantwoordelijke Mia Debusscher van Sint-Antonius. “We organiseren een quiz met weetjes over het Halse carnaval en we zullen zelf ook nog optreden voor onze bewoners.” Maandag kregen ze in Sint-Antonius ook de Orde van de Senioren over de vloer. De leden van de vereniging deelden snoepjes uit en mochten mee de Prins en Prinses Carnaval van Sint-Antonius kronen. De komende dagen bezoeken de Seniorenprinsen en -prinsessen nog verschillende woonzorgcentra. “Zo kunnen ook de rusthuisbewoners mee genieten van de carnavalsfeer”, zegt voorzitter Ghislain Debast.