Opnieuw voor de rechtbank na tweede stevige snelheidsovertreding Tom Vierendeels

05 februari 2019

15u40 0 Sint-Pieters-Leeuw Een man verscheen maandag voor de Halse politierechtbank nadat hij op 3 oktober 2017 in Sint-Pieters-Leeuw geflitst werd aan 125 kilometer per uur, 75 meer dan toegelaten.

In het verleden liep de man al een veroordeling op omdat hij 94 kilometer per uur had gereden, waar maar vijftig is toegelaten. “De pamperstraf van vorige keer heeft blijkbaar niks losgemaakt”, zei de rechter. “Zachte heelmeesters blijken stinkende wondes te maken.” Hij sprak een boete van 800 euro uit, waarvan 320 euro met uitstel, een rijverbod van drie maanden en het afleggen van de vier examens.