Oplettende winkelbediende klist dief 21 februari 2018

Een 52-jarige man is veroordeeld tot 9 maanden cel voor een merkwaardige diefstal in de Mediamarkt van Sint-Pieters-Leeuw. Bij verstek kreeg hij een effectieve celstraf van 10 maanden, waarna hij verzet aantekende om een mildere straf te krijgen. Begin vorig jaar opende hij een doos van een luidspreker en verwijderde hij de beveiliging. Vervolgens verstopte hij de luidspreker elders in de winkel. Een oplettende beveiligingsagent had op de beelden echter opgemerkt wat de vijftiger deed. Hij besloot niets te doen en de luidspreker te laten liggen. Een dag later wandelde de beklaagde de winkel binnen, liep naar de luidspreker en wilde ermee buitenwandelen. Vervolgens werd hij opgepakt. (WHW)