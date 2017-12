Open VLD wil lichte renovatie gemeentehuis 02u32 0

Oppositiepartij Open VLD vindt de plannen van het schepencollege om het gemeentehuis van Sint-Pieters-Leeuw te renoveren veel te groots. De N-VA/CD&V-meerderheid wil het gemeentehuis grondig renoveren en de kostprijs van die werken wordt geschat op meer dan 7 miljoen euro.





"We zijn het er mee eens dat er gerenoveerd moet worden", zegt gemeenteraadslid Kathleen D'Herde. "Maar het plan dat de meerderheid voor ogen heeft is eigenlijk een compleet nieuw gemeentehuis. Dit vinden we absoluut niet nodig want er werden reeds renovatiewerken uitgevoerd de laatste 10 jaar. Zo is de raadzaal en trouwzaal volledig vernieuwd, maar ook de ramen en het dak werden vervangen."





Open VLD onthield zich bij de stemming over de renovatie omdat er ook op kleinere schaal gerenoveerd zou kunnen worden.





Het voorstel van de meerderheid raakte wel goedgekeurd. (BKH)