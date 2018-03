Ook Sint-Antonius heeft een nieuw Prinsenpaar 09 maart 2018

Carnaval wordt overal in de Zennevallei gevierd. Ook in woonzorgcentrum Sint-Antonius was het reden genoeg voor een extra feestje. De bewoners verkozen zelfs een eigen Prinsenpaar. Prins Yves en Prinses Maria-Jeanne haalden het van zes andere kandidaten. Prins en prinses moesten daarvoor wel enkele opdrachten uitvoeren. Hun handigheid werd getest maar ook hun kennis over carnaval. Prins Willy was er na de verkiezing als de kippen bij om zijn opvolger te feliciteren.