Ook dode vissen in Zuunbeek 07 juli 2018

02u39 0

Na de uitbraak van botulisme op en langs de Zuunbeek zijn er nu ook dode vissen aangetroffen. Woensdag werden al 71 dode vogels gevonden. De Vlaamse Milieumaatschappij zet uit voorzorg een beluchter in, die kan gebruikt worden om extra zuurstof in het water te brengen. Ook de brandweer werd ingeschakeld om water in de Zuunbeek en de wachtbekkens te spuiten. Daarbij wordt water opgepompt en in de beek en het wachtbekken gespoten om zuurstof in het water te brengen. De vissen in het wachtbekken zijn zo voorlopig geholpen. De Zuunbeek en de wachtbekkens blijven wel verboden terrein voor iedereen zolang de ziekte niet verdwenen is.





(BKH)