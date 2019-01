Ongeval R0 Ruisbroek blijkt ongeval met vluchtmisdrijf Tom Vierendeels

05 januari 2019

14u30 0 Sint-Pieters-Leeuw Bij het ongeval van vrijdagnamiddag op de R0 binnenring zou nog een andere wagen betrokken geweest zijn. Die wagen reed na het ongeval door. De betrokkene plaatste een oproep op Facebook om meer informatie te verkrijgen over de andere bestuurder.

Het ongeval deed zich vrijdag kort voor 13 uur voor ter hoogte van het parkeerterrein in Ruisbroek. Een Opel Astra kwam er in de middenberm terecht en botste daar tegen een verkeersbord. De inzittenden bleven ongedeerd, maar het bord dreigde wel op de snelweg te vallen. Daarom kwamen brandweer en politie ter plaatse om het gevaarte neer te halen. Daarbij werd de binnenring even volledig afgesloten. Rond 14.30 uur werd de snelweg opnieuw volledig vrijgegeven.

De bestuurder van de Opel Astra laat nu via de populaire Facebook-pagina ‘Alertes Contrôles de Police – Infos Bruxelles’ weten dat hij van de weg werd gereden door een grijze Hyundai. De man is op zoek naar getuigen omdat de andere bestuurder na het ongeval doorreed. Wie denkt iets gezien te hebben kan de man contacteren via de pagina op Facebook.