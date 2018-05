Onder invloed tegen kraan 11 mei 2018

R. heeft van de politierechter in Halle een maand rijverbod gekregen nadat ze op 20 augustus in Ruisbroek tegen een kraan botste met haar wagen. De jonge vrouw bleek 1,76 promille alcohol (goed voor zo'n 5 glazen alcohol red.) in het bloed te hebben. Wat later bleek dat ze afgeleid was, omdat ze sms'jes verstuurde achter het stuur. "Ze bezocht die nacht twee trouwfeesten", legde de advocate uit. "Ze dronk enkele glazen en ze had bovendien een drukke periode achter de rug. Het werd haar eigenlijk ook allemaal wat te veel. Van het ongeval zelf herinnert ze zich niets meer. Intussen beseft ze wel dat ze fout zat. Ze werkt nu als psychologe en heeft haar leven wel op de rails." Behalve het rijverbod kreeg ze ook nog een boete van 1.600 euro, waarvan de helft met uitstel. (BKH)