OKRA Vlezenbeek ging zingen voor Driekoningen Tom Vierendeels

06 januari 2019

17u06 0 Sint-Pieters-Leeuw De leden van OKRA Vlezenbeek zijn zondag voor het vijfde jaar op rij op pad gegaan om voor te zingen ter gelegenheid van Driekoningen. Dit jaar werd ook de kerk aangedaan. De opbrengst gaat naar het Kinderkankerfonds.

“Omdat Driekoningen dit jaar op een zondag valt besloten onze leden om ook naar de kerk af te zakken naar de eucharistieviering”, valt er te horen. “Voor- en achteraf, tot ‘s avonds, werd alle leden bezocht. Hier en daar werd ook gestopt aan familieleden van onze leden die in Vlezenbeek wonen. De opbrengst gaat zoals elk jaar naar het Kinderkankerfonds, en steken we dus niet in de kassa van onze vereniging. Een gebaar dat telkens oprecht geapprecieerd wordt door het Kinderkankerfonds.”