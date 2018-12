OCMW-raadslid bezorgd om toekomst thuiszorg- en poetsdiensten Eclips Bart Kerckhoven

04 december 2018

07u09 0 Sint-Pieters-Leeuw OCMW-raadslid David Van Vooren wil dat het Leeuwse OCMW nauwer toeziet op de werking van Zorggroep Eclips. Die organisatie beheert sinds 2015 de thuiszorg- en poetsdiensten maar kondigde aan twee centra te sluiten en leed vorig jaar verlies.

Eclips maakte een paar weken geleden bekend dat het twee dagverzorgingscentra sluit in Oost-Vlaanderen. De vzw leed vorig jaar een verlies van 2,9 miljoen euro. Omdat Eclips destijds de thuiszorg- en poetsdiensten overnam van het OCMW, samen met het personeel, vindt Van Vooren dat het OCMW vandaag nauw moet toezien op de werking van Eclips in Sint-Pieters-Leeuw. “

“Ik moet jammer genoeg vaststellen dat het OCMW-bestuur niet wakker ligt van de toekomst van haar voormalige personeelsleden”, zegt Van Vooren die uitleg vroeg aan OCMW en Eclips maar volgens hem bot ving. “Als de activiteiten van Eclips in Sint-Pieters-Leeuw over enkele maanden of jaren zouden worden verminderd of stopgezet, draagt dit OCMW-bestuur een zware verantwoordelijkheid. Niet alleen door de privatisering, maar ook door een onvoldoende toezicht op de activiteiten van Eclips. Zowel de klanten als de personeelsleden dreigen hier de dupe van te worden.”

OCMW-voorzitter Paul Defranc wil intussen Eclips niet verplichten om uitleg te verschaffen. “Het is niet de bedoeling, noch de bevoegdheid van de OCMW-raad om de directie van de zorggroep Eclips te verplichten uitleg te geven over de mediaberichten”, aldus Defranc. “De communicatie over de zorggroep Eclips gaat niet over de thuiszorgdiensten die door het OCMW werden overgedragen. De personeelsleden die werden overgedragen zijn vandaag, op één na, nog steeds in dienst. Ook de cliënten die werden overgedragen, gebruiken vandaag nog steeds de thuiszorgdiensten. Wat de financiële situatie betreft kan dit te wijten zijn aan de activiteiten van de zorggroep Eclips, een groep in volle uitbreiding. Dit valt buiten de bevoegdheid en de verantwoordelijkheid van het OCMW van Sint-Pieters-Leeuw. Het OCMW blijft rekenen op een goede samenwerking met de zorggroep Eclips wat de overgedragen thuiszorgdiensten betreft.”