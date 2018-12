OCMW organiseert kerstdiner in Sociaal Huis Bart Kerckhoven

26 december 2018

14u28 3

Het Leeuwse OCMW organiseerde het jaarlijks kerstdiner in het Sociaal Huis. “Voor mensen in een moeilijke situatie is de kerstperiode vaak een zware periode. Om hen een duwtje in de rug te geven, werd voor hen een gezellig samenzijn georganiseerd”, legt OCMW-voorzitter Paul Defranc uit. Op het menu stond een kerstmaaltijd en livemuziek maakte het extra gezellig. Ook de kerstman was aanwezig en had voor alle 140 aanwezigen een geschenkje bij.