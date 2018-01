OCMW-keuken krijgt Smiley van Voedselagentschap 20 januari 2018

Het personeel van de centrale keuken van het OCMW werd onlangs door het bestuur in de bloemetjes gezet. De keuken heeft immers van het Federaal Voedselagentschap een Smiley gekregen. Dat label geeft aan dat de keuken voldoet aan de strenge normen die het agentschap vooropstelt. De keuken van het OCMW, die zeven dagen op zeven draait, wordt beheerd door cateringbedrijf Sodexo. Er werken negentien personeelsleden, waarvan acht voltijds en elf deeltijds. De centrale keuken staat dagelijks in voor de maaltijden die geserveerd worden in woonzorgcentrum Zilverlinde, de middagmalen in de drie lokale dienstencentra, de dienst Maaltijden aan Huis, en de maaltijden van de gemeentelijke kinderdagverblijven.





(BKH)