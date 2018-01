Nog niet duidelijk of makelaar naar rechtbank moet 02u43 0 Sint-Pieters-Leeuw Verzekeringsmakelaar D.L. uit Geraardsbergen, die bijna één miljoen euro van zijn klanten gestolen zou hebben, zal dan toch pas op 2 februari te horen krijgen of hij zich voor de rechter moet verantwoorden.

D.L. beloofde het geld van zijn cliënten te beleggen, maar de sommen die ze hem toevertrouwden, bleken uiteindelijk spoorloos te zijn. "Maar op de beleggingscontracten en kwijtschriften die opgedoken zijn, is geen naam of handtekening van mijn cliënt te vinden", aldus advocaat Hans Deneyer, die D.L. verdedigt. "Een verzekeringsmakelaar moet ook een licentie hebben via vakorganisatie FSMA, iets wat mijn cliënt tot aan zijn pensioen had. En die organisatie moet ook jaarlijks makelaars controleren, maar nooit is er iets verkeerd aan het licht gekomen. Mijn cliënt is ook geen grote crimineel, want hij werd nooit in voorlopige hechtenis genomen."





Normaal zou de raadkamer gisteren beslissen of D.L. naar de rechtbank doorverwezen wordt. Die beslissing zal uiteindelijk pas op 2 februari vallen. In de zaak zijn er 31 burgerlijke partijen. (BKH)