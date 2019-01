Nieuwe uitbaters heropenen cafeteria van Wildersportcomplex in Zuun Bart Kerckhoven

31 januari 2019

13u32 3 Sint-Pieters-Leeuw Goed nieuws voor de sporters in het Wildersportcomplex: Vanaf maandag 4 februari kan er opnieuw wat gegeten en gedronken worden in de cafetaria die door de nieuwe uitbaters Rutger en Maité.

Van een spaghetti tot een goeie trappist met een kaasje of nootje en een koffie met een goed ‘pateeke’. Op de kaart van ‘De Kantine’, de vernieuwde cafetaria van het Wildersportcomplex in Sint-Pieters-Leeuw, staat heel wat.

Uitbaters Rutger en Maité zijn allebei van Sint-Pieters-Leeuw afkomstig en sinds september terug in het land na een jaar seizoenswerk in de Franse Alpen. In november beslisten ze om de cafetaria over te nemen en te vernieuwen zodat iedereen er terecht kan om gezellig iets te drinken, maar ook om er een simpel en vers gerecht te eten. Op termijn willen ze ook afhaalgerechtjes aanbieden voor sporters die graag een versgemaakt potje mee naar huis nemen.

De Kantine zal open zijn op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 16 uur tot 23.30 uur en op woensdag van 11 uur tot 23.30 uur. Op zaterdag is de cafetaria open vanaf 9 uur en op zondag van 9.30 tot 14 uur.