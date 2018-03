Nieuwe SBM Racing Team start in Belcar 30 maart 2018

In de toonzaal van Mercedesgarage 'Eurostar 2000' stelde het nieuwe racing Team SBM zichzelf voor. Team SBM zal uitkomen in het Belcar kampioenschap. De 24 uur van Zolder en Spa-Franchorchamps maken hier deel van uit. Het team rijdt met een Mercedes AMG - GT4. De piloten zijn Wim Spinoy, Bruno Detroch (ex-Belgisch kampioen motocross) en Glenn Detruyer, de zaakvoerder van ' Eurostar 2000'. Ward Sluys, meermaals Belgisch kampioen en regerend kampioen in de Benelux Supercar Challenge, wordt hun mentor. Het SBM Team rijdt zijn eerste wedstrijd op 7 en 8 april, bij de start van het Belcar kampioenschap op Zolder.





(SMH)