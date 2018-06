Nieuwe raad voor ontwikkelingssamenwerking 21 juni 2018

De gemeente Sint-Pieters-Leeuw heeft een nieuwe adviesraad voor ontwikkelingssamenwerking. Jean-Pierre De Leener is voortaan voorzitter, Martine Vandaele is ondervoorzitter. De raad zal breder werken dan de raad voor ontwikkelingssamenwerking (GROS), die al bestaat in de gemeente. Er zal vooral gesensibiliseerd worden inzake de Noord-Zuidproblematiek. Wie interesse heeft, kan zich nog aansluiten. Meer informatie via ingrid.baroen@sint-pieters-leeuw.be of 02/371.03.43. (BKH)