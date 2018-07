Nieuwe locaties voor StraPatZen 16 juli 2018

Het eerste weekend van augustus streken opnieuw verschillende nationale en internationale straattheateracts neer in Sint-Pieters-Leeuw tijdens StraPatZen. Het festival vindt op 4 augustus plaats in Sint-Pieters-Leeuw. Dit jaar worden twee nieuwe locaties in gebruik genomen. Zo zullen er op de binnentuin van Landhuis Deviron en de recent aangelegde parking achter de kunstacademie ook acts te zien zijn. De gekende locaties zoals het Colomapark, de Wipweide, de Don Boscospeelplaats en de locaties rond de Rink blijven behouden. De uitbreiding komt er door de toenemende populariteit van het festival. Vijftien acts staan geprogrammeerd. StraPatZen vindt de dag nadien opnieuw plaats maar dan in de Ternatse deelgemeente Wambeek. Meer info op www.strapatzen.be. (BKH)