Nieuw schepencollege buigt zich over assistentiewoningen op Wilgenhof-site Bart Kerckhoven

07 januari 2019

10u53 3 Sint-Pieters-Leeuw Het nieuwe gemeentebestuur beslist de komende weken hoe het verder moet met het dossier van de geplande assistentiewoningen op de site Wilgenhof. Omdat vorig jaar bleek dat de realisatie duurder zal zijn dan voorzien kon het OCMW in een verkiezingsjaar geen verder stappen meer zetten in het dossier.

Vijf jaar geleden werd voor het eerst de bouw van een zestigtal assistentiewoningen en een dienstencentrum besproken op de site van het vroegere rusthuis Wilgenhof. Maar de bouw is nog niet gestart. Voormalig OCMW-raadslid David Van Vooren vindt dat er nauwelijks vooruitgang geboekt werd de laatste twee jaar. “Er werd nog geen definitief plan opgemaakt, laat staan een bouwvergunning aangevraagd”, aldus Van Vooren. “En dat voor een dossier dat al begin 2013 werd aangekondigd.”

Van Vooren merkte bij de bespreking van het budget voor 2019 op dat een bedrag van 2 miljoen euro geschrapt werd uit het budget.

Van Vooren kaart nog de hogere kostprijs aan dan de ramingen voorzagen. “Precieze bedragen konden niet worden gegeven. Maar alleen al de prijs van bouwmaterialen is de voorbije jaren met 10 à 15% gestegen. Het getalm van het OCMW-bestuur in dit project zal de Leeuwse belastingbetaler dus honderdduizenden euro’s kosten”, aldus Van Vooren.

Volgens schepen van OCMW Jan Desmeth (N-VA) wordt wel degelijk werk gemaakt van de bouw van assistentiewoningen. “Het klopt dat vorig jaar aan de hand van de meetstaat bleek dat de prijs voor de bouw hoger zal liggen”, zegt Desmeth. “Maar omdat 2018 een verkiezingsjaar was mochten we met het vorige bestuur geen beslissingen nemen die financieel grote gevolgen zouden hebben voor een volgend bestuur. Daarom ligt dit dossier nu opnieuw op tafel. We schuiven dit helemaal niet op de lange baan maar we hebben wel wat tijd nodig om hierover binnen het college een beslissing te nemen. Ik denk dat honderd dagen wel voldoende zullen zijn om een knoop door te hakken.”