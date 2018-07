Nieuw bier Goyck voorgesteld 19 juli 2018

Het Pajottenland is alweer een verfrissend streekbier rijker. Koenraad Goddeau en Geert Lindemans stellen 'Goyck' voor tijdens de Oogstfeesten op 15 augustus.





Nog een kleine maand en het grote publiek kan proeven van het unieke mengbier met 5,5 procent alcoholgehalte. Zytholoog of bierkenner Koenraad Goddeau uit Gooik is erin geslaagd om samen met Geert Lindemans van brouwerij Lindemans in Vlezenbeek het bier Goyck te produceren. Ze gingen op zoek naar een perfecte balans tussen het hogegistingsbier 'Toots' en de fijne malse 'Lambic' van spontane gisting van brouwerij Lindemans. "Het resultaat is een uniek Pajots streekbier dat aangenaam, verfrissend en dorstlessend is", aldus Goddeau.





Als naam voor het bier kozen ze voor de oude schrijfwijze 'Goyck' van hun mooie dorp. In samenwerking met de gemeente zal bovendien een deel van de opbrengsten naar de restauratie van de Gooikse kerktoren doorvloeien. "Op die manier geven wij toch nog een deeltje terug aan de gemeenschap", besluit Goddeau. Het bier per fles van 0,75 liter zal om en bij de 10 euro kosten en is binnenkort te vinden bij tal van handelaars.





