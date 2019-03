Niet alleen de burgemeester staat op N-VA-lijst: Nog twee Leeuwse N-VA-kandidaten hopen op goed resultaat in mei Bart Kerckhoven

01 maart 2019

14u29 0 Sint-Pieters-Leeuw Jeroen Tiebout en Sarah Van Hassel hebben een plaats gekregen op de kieslijsten van N-VA bij de komende verkiezingen. “Sint-Pieters-Leeuw zendt zijn zonen en dochters uit naar de nationale politiek”, zegt burgemeester Luc Deconinck waarvan eerder al bekend raakte dat hij de Kamerlijst van N-VA zal duwen.

Jeroen Tiebout staat op de derde opvolgersplaats voor het Vlaams Parlement. Ook bij de gemeenteraadsverkiezingen van vorig jaar kwam hij op voor N-VA. Hij werd toen verkozen vanop de zevenentwintigste plaats. Tiebout is de kabinetschef van Vlaams minister Ben Weyts, nadat hij eerder jarenlang zijn woordvoerder was. “Mijn engagement begon al heel vroeg in Chiro Zuun en is van daaruit alleen maar verder gegroeid”, zegt Tiebout. Hij was onder andere actief in de jeugdraad, speelpleinwerking, jeugdhuiswerking, VK ’t Gareel en de Harmonie van Zuun.

Sarah Van Hassel staat op de tweede opvolgersplaats op de Brusselse Kamerlijst. Sarah is OCMW-raadslid en afdelingsraadsvoorzitter van Jong N-VA Nationaal. “Sinds de verkiezingen van 2012 ben ik me gaan engageren in onze partij op verschillende niveau’s. Naast onze lokale afdeling, kreeg ik de kans om de werking van de partij en partijgenoten te leren kennen via het Arrondissementeel Bestuur, de partijraad en het nationaal bestuur van Jong N-VA”, aldus Sarah.