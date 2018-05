New 't Bergsken Op heropent als brasserie 04 mei 2018

02u49 0 Sint-Pieters-Leeuw Het café New 't Bergsken Op in het Leeuwse gehucht Negenmanneke heeft enkele weken geleden de deuren geopend als brasserie.

Margarita Kalinowska en Dominique Verdeyen waren op zoek naar een locatie om een zaak te openen.





"Toen we hoorden dat New 't Bergsken Op over te nemen stond, brachten we samen met de eigenaar een bezoekje en we vielen meteen voor de charmes van de zaak", zegt Dominique. "We willen er een brasserie van maken waar iedereen terecht kan om een glaasje te drinken maar ook om iets te eten. We serveren vooral Belgische gerechten en we zijn er van overtuigd dat een taverne als deze iets is dat in het Negenmanneke nog ontbrak."





Broer Albert Verdeyen

Margarita verdiende de voorbije jaren al haar sporen als kok en Dominique is als zoon van Lulu, de voormalige bazin van café De Weerstand in de wijk ook geen onbekende. Hij is ook de broer van televisiekok Albert Verdeyen.





New 't Bergsken Op is te vinden op de Frans Demolstraat 4 en is van dinsdag tot zaterdag open van 10 uur tot 22 uur en op zondag tot 16 uur. (BKH)