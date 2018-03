Nationale Wandeldag 07 maart 2018

02u59 0

Wandelliefhebbers komen op zondag 18 maart in en rond Vlezenbeek aan hun trekken. De plaatselijke afdeling van KWB organiseert er dan de Nationale Wandeldag. Je kan tussen 8 en 15 uur vertrekken aan zaal Zonnig Leven, in de Jan Vanderstraetenstraat. Er zijn verschillende lussen, waarvan eentje geschikt is voor rolstoelgebruikers. Deelnemen kost 1,5 euro. Meer info op 0496/525.899. (BKH)