Nachtcontrole op blauwe zone 15 juni 2018

Vanaf eind juni zal er ook s' nachts gecontroleerd worden op de blauwe zone in Ruisbroek. Het is een van de maatregelen die worden ingevoerd een jaar nadat er een blauwe zone van kracht werd. "Er zal nog iets meer controle worden ingepland", zegt schepen van Mobiliteit Jan Desmeth (N-VA). "Tegelijk starten we ook met nachtcontroles omdat de blauwe schijf soms misbruikt werd 's nachts. Binnenkort zal een gespecialiseerde firma die controles tijdens een testperiode van zes maanden uitvoeren. Tot dan zullen onze gemeenschapswachten samen met de politie de controles uitvoeren." Er wordt voortaan ook een incassobureau ingeschakeld om ook het geld te kunnen innen van eigenaars van voertuigen met buitenlandse nummerplaten. Het voorbije jaar werd al vier keer een wagen aan de klem gezet na vijf onbetaalde retributies. In totaal leverden de retributies en de bewonerskaarten het gemeentebestuur 75.000 euro op terwijl het systeem 84.000 euro kostte.





"Deze kost is zeker te verantwoorden", zegt schepen van Financiën Jos Speeckaert (CD&V) "Omdat de situatie op het terrein en voor de mensen verbeterd werd." (BKH)