Na twee jaar opnieuw verkeer op hoofdwegen 02 juli 2018

De inwoners van Ruisbroek halen opgelucht adem: na twee jaar komt het einde van de grootste werf in Sint-Pieters-Leeuw eindelijk in zicht.

Afgelopen weekend gingen de hoofdwegen in het dorp opnieuw open voor het verkeer. "De rioleringswerken zijn volledig achter de rug, waardoor ook de grootste hinder voorbij is", zegt schepen van Openbare Werken Bart Keymolen (CD&V). "Op dit moment wordt de Beemdstraat nog onder handen genomen. Hier wordt enkel de bovenbouw van de wegen en de voetpaden vernieuwd. Aansluitend wordt de bestaande verharding in de Kerkstraat en op het Kerkplein opgebroken, waarna er een nieuwe laag asfalt gegoten wordt. Als het weer meezit, dan zou alles afgewerkt moeten zijn tegen het einde van de zomer."





Rotonde

In de voorbije twee jaar werden heel wat rioleringen vernieuwd, maar er werd ook een rotonde aangelegd op het kruispunt van de Karel Gilsonlaan en de Stationsstraat. En er verandert nog één en ander in de Leeuwse deelgemeente. "De Boomkwekerijstraat wordt een eenrichtingsstraat tussen het station en de Pieter Cornelisstraat", aldus schepen van Mobiliteit Jan Desmeth (N-VA). "De Kerkstraat en de Gieterijstraat worden in de komende maanden definitief omgevormd tot woonerven."





Intussen kunnen ook de handelaars opgelucht ademhalen, want in de voorbije maanden moesten hun klanten zich vaak aanpassen aan verschillende omleidingen om ergens te geraken. (BKH)