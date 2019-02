N-VA-fractieleider Gunther Coppens: “Blij dat we de weg naar een slankere provincie hebben ingeslagen” Provincie bespaart komende legislatuur 4,5 miljoen euro op politieke werking Bart Kerckhoven

19 februari 2019

13u58 2 Sint-Pieters-Leeuw N-VA-fractieleider in de provincieraad Gunther Coppens is tevreden met de forse besparing die het provinciebestuur doorvoert op de politieke werking. Vlaams-Brabant kondigt aan dat er maar liefst 4,5 miljoen euro wordt uitgespaard over de volledige legislatuur.

“Als fractieleider van de grootste partij in de provincieraad ben ik blij dat we de weg naar een slankere provincie hebben ingeslagen”, zegt Coppens die in 2021 gedeputeerde wordt in de deputatie. “We beginnen bij onszelf en dus is besparen op politieke werking de eerste stap.”

Elk jaar wordt er ruim 750.000 euro bespaard. Met de inkrimping van de subsidies aan de partijen met 15 procent realiseert de provincie een jaarlijkse besparing van 77.400 euro. Wat de vergoedingen aan raadsleden betreft wordt er voor 2019 532.500 euro ingeschreven in plaats van 680.767 euro vorig jaar, of een besparing van 149.267 euro.

Ook de halvering van het aantal raadsleden, van 72 naar 36, een daling van het aantal raadscommissies van acht naar vier en het aantal gedeputeerden, van zes naar vier leveren een gevoelige besparing van 256.228 euro op.