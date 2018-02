Minister beschermt ook 'monumentjes' WEGWIJZERS EN GEDENKTEKENS MET GESCHIEDENIS BART KERCKHOVEN

24 februari 2018

02u27 0 Sint-Pieters-Leeuw Het moet niet altijd een statig stadhuis of eclectische kerk zijn om geklasseerd te worden als monument. Die eer gaat nu ook naar acht wegwijzers, gedenktekens en standbeelden in Beersel, Rode, Dilbeek en Leeuw. "Omdat achter klein erfgoed ook een grote geschiedenis schuilgaat", zegt Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Geert Bourgeois (N-VA).

Twaalf stukjes erfgoed in de Vlaamse Rand krijgen een voorlopige bescherming als monument. En acht van die monumenten vind je terug in onze regio. "Achter klein erfgoed gaat vaak een grote geschiedenis schuil", zegt minister Bourgeois. "Deze twaalf 'objecten' uit de Vlaamse Rand zijn uitzonderlijk, authentiek, zeldzaam, herkenbaar en representatief voor onze Vlaamse geschiedenis. Met de voorlopige bescherming bewaren we deze stille getuigen voor toekomstige generaties."





Alledaags erfgoed

Dat er gekozen werd voor soms onopvallende getuigen van een ver verleden, is geen toeval. "'Klein erfgoed' wordt nauwelijks opgemerkt in onze omgeving omdat het zo alledaags is", vervolgt Bourgeois. "Net daarom verdwijnt het soms in alle stilte, bijvoorbeeld bij wegenwerken. Bepaalde erfgoedelementen zijn de dans gelukkig ontsprongen en verdienen het om bewaard te blijven. Op het lijstje staan de Kapel van de Roode Poort en de Van Cauwelaertskapel uit de 18de eeuw in Alsemberg. Maar ook gedenktekens in de Solheidestraat voor Egidius De Blaeser uit 1768 en voor Egidius Winderickx uit 1805 in de Dreef in Sint-Genesius-Rode, en zelfs wegwijzers van minstens een eeuw oud langs de Brabantsebaan en de Molenborrestraat in Sint-Laureins-Berchem. En dan heb je nog Het Signaal van Zellik, aan de Brusselse Ring, van Jacques Moeschal, en de Sint-Annakapel in de Plankenstraat in Itterbeek.