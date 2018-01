Mercedes uitgebrand aan op- en afrittencomplex 02u43 0

In de Nieuwe Stallestraat, tussen het op- en afrittencomplex van de R0 en het kruispunt met de Humaniteitslaan, is zaterdagavond een Mercedes uitgebrand.





De bestuurder kwam met zijn wagen uit de richting van Drogenbos, maar viel er rond 19.30 uur in panne waarna er vlammen vanonder de motorkap kwamen. De man ging het vuur te lijf met een brandblusser, waarna de brandweer het blussen overnam.





Het motorcompartiment brandde volledig uit, maar een overslag naar het interieur kon worden voorkomen. Niemand raakte gewond. (TVP)