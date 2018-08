Meester Victor en Martha zijn gouden paar 04 augustus 2018

Victor Lang (73) en Bertha Schoukens (74) uit de Postweg hebben onlangs hun gouden huwelijk gevierd. Bieden volgden een opleiding aan de Normaalschool als onderwijzer. Ze leerden elkaar kennen als collega's in de Sint-Jan Babtistschool in Molenbeek. Na een personeelsfeest leerden ze elkaar nog beter kennen. Ze volgen nadien 2 jaar bijscholing voor hun diploma bijzonder onderwijs. Victor werd directeur in de Sint-Jan Babtistschool. Bertha gaf les in Chantrelle in de Hoogstraat. Samen trekken ze regelmatig naar vrienden in Duitsland. De winters brengen ze door in Torromolinos.





Het gezin groeide met twee kinderen en kleinzoon Vince.





