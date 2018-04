Maximumstraf van tien jaar dreigt AGENT DAN TOCH VERVOLGD VOOR BRANDSTICHTING WOUTER HERTOGS

20 april 2018

02u41 0 Sint-Pieters-Leeuw Een agent van zone Zuid moet zich op 6 juni voor de Brusselse correctionele rechtbank verantwoorden voor 6 brandstichtingen, verzekeringsfraude en valsheid in geschrifte. De man zat anderhalf jaar geleden al 2 maanden in voorhechtenis maar leek uiteindelijk onschuldig te zijn. Het openbaar ministerie denkt daar anders over.

Op 13 december 2016 werd de 35-jarige L.L. opgepakt op verdenking van zes brandstichtingen. De eerste in de reeks was nota bene zijn eigen wagen, die in de zomer van 2016 in vlammen opging. Twee branddeskundigen van het parket vonden benzinesporen aan de passagierszetel. Een indicatie voor brandstichting aangezien het om een dieselwagen ging. De man werd prompt opgesloten en miste de feestdagen. Zijn advocaat Marijn Van Nooten kon echter aantonen dat de wagen wel degelijk een benzinewagen was - en de benzinesporen dus niet zo opmerkelijk waren - en de agent werd na 2,5 maanden voorhechtenis vrijgelaten. Andere elementen speelden ook in zijn voordeel. Zo bleek uit het psychiatrisch rapport dat de man geen pyromaan was en dit dus geen motief kon zijn voor de branden.





Het onderzoek werd verdergezet maar andere daders konden niet worden opgepakt. Nu blijkt waarom.





Toch vervolgd

Het parket Halle-Vilvoorde meent nog steeds dat L.L. de dader van de golf brandstichtingen is en besliste daarom om hem te vervolgen voor zes brandstichtingen, verzekeringsfraude en valsheid in geschrifte.





Op 6 juni staat de zaak ingeschreven op de rol van de 51e kamer van de Brusselse correctionele rechtbank. Het parket denkt ondertussen enkele doorslaggevende elementen à charge te hebben gevonden. Zo wordt het toch bewezen geacht dat de man de verzekeringen wilden oplichten door zijn wagen in brand te steken om vervolgens te beweren dat het om een ongeval ging. Daarom moet hij zich ook verantwoorden voor verekeringsfraude en valsheid in geschrifte. Bij de andere brandstichtingen bleek de man op een of andere manier ook steeds in de buurt geweest te zijn. Zo ging hij aan café Lime Light buiten een sigaretje roken en snelde even later naar binnen om te zeggen dat er buiten een parasol in brand stond. Een andere keer werd hij gezien bij een haag... die even later ook 'plots' in brand stond.





Ontkenning

L. heeft zijn onschuld altijd uitgeschreeuwd en zal dit ook voor de rechtbank doen. Gezien het belang van de zaak - L. riskeert in theorie de maximumstraf van 10 jaar - wil zijn advocaat Marijn Van Nooten dan ook niet veel kwijt over de zaak. "We houden onze argumenten voor in de rechtszaal. Mijn cliënt blijft erbij dat hij niets met de feiten te maken heeft en dat zullen we hard maken voor de rechter", klinkt het. De man is geschorst sinds zijn arrestatie en nog minstens tot er een definitieve uitspraak is. Vervolg op 6 juni.