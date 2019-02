Marc De Bosscher nieuwe voorzitter van N-VA Sint-Pieters-Leeuw Bart Kerckhoven

19 februari 2019

09u20 4 Sint-Pieters-Leeuw De N-VA-afdeling in Sint-Pieters-Leeuw heeft sinds maandagavond een nieuwe voorzitter. Marc De Bosscher neemt de fakkel over van Herwig Smeets die schepen is geworden.

Marc De Bosscher is een geboren en getogen Leeuwenaar, gehuwd en vader van zoon en dochter en momenteel penningmeester en ledenverantwoordelijke van de afdeling. Professioneel is Marc werkzaam in de financiële sector en in zijn vrije tijd ook nog voorzitter van KV Brucom.

De vorige voorzitter, Herwig Smeets, is sinds begin dit jaar de nieuwe schepen van Sport, Lokale Economie, Nutsvoorzieningen en Personeel. Zijn mandaat als voorzitter liep af. De Bosscher werd door de N-VA-afdeling unaniem verkozen tot nieuwe voorzitter.