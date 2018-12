Man vrijgesproken voor vermeende diefstal van portefeuille WHW

10 december 2018

13u39 0 Sint-Pieters-Leeuw Een 61-jarige man is vrijgesproken voor de diefstal van een portefeuille. Eerder werd een celstraf van 7 maanden met uitstel gevorderd. Tijdens de behandeling van de zaak had hij zijn onschuld uitgeschreeuwd. Met succes.

Op 30 november van vorig jaar werd de portefeuille van een klant in een winkel in Sint-Pieters-Leeuw gestolen. Een klant had naar eigen zeggen zijn portefeuille op de toonbank gelegd. Toen hij een praatje deed met enkele andere klanten moest iemand de portefeuille weggenomen hebben. Hij ontdekte de diefstal pas toen hij thuis was en repte zich terug naar de winkel.

Blanco strafregister

Bij analyse van de bewakingsbeelden leek het dat de klant die achter hem in de rij stond een portefeuille die op de toonbank lag vastnam, vluchtig bekeek en vervolgens in zijn jaszak stak. “Daar klopt niets van”, deed de beklaagde zijn verhaal tegen de rechter. “Dat was mijn eigen portefeuille die ik in mijn jaszak stak. Nooit zou ik zoiets doen. Toen ik het verhaal deed tegen mijn werkgever, kon die zijn oren ook niet geloven. Ik ben geen dief en vind het heel erg dat ik hier moet terechtstaan.” Wat in zijn voordeel sprak was dat hij nog nooit in aanraking was gekomen met het gerecht.

Op de beelden is nergens te zien dat het slachtoffer zijn portefeuille op de toonbank legt. Bovendien waren er enkel stilstaande beelden in het dossier en zijn de bewegende beelden verwijderd. “Als ik iemand met een smetteloos parcours veroordeel dan heb ik absolute zekerheid nodig. En die is er in dit dossier niet”, besloot de rechter.