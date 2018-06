Man rijdt fietser aan: acht dagen rijverbod 14 juni 2018

02u32 0 Sint-Pieters-Leeuw R.M. moet de wagen acht dagen aan de kant laten nadat hij in de Joseph Depauwstraat in Sint-Pieters-Leeuw een fietser aanreed.

De automobilist wilde de parking van het Colomadomein oprijden, maar had de fietser te laat gezien. Het slachtoffer raakte gewond. "Hij was zelf erg onder de indruk van wat er gebeurd was", aldus de advocaat van R.M. in de politierechtbank. "Mijn cliënt rijdt al meer dan veertig jaar zonder problemen en dan overkomt hem dit. We vragen dan ook om heel mild te zijn."





Politierechter Johan Van Laethem vond dat de beklaagde beter had moeten opletten, omdat het fietspad in beide richtingen gebruikt kan worden. Naast het rijverbod kreeg R.M. ook een boete van 400 euro, waarvan 240 euro met uitstel. (BKH)