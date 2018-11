Man ramt zes geparkeerde wagens maar herinnert zich niets meer Redactie

12 november 2018

11u28 1

J.B. reed op 29 september door Ruisbroek maar verloor de controle over het stuur. In de Hengststraat ramde hij met zijn auto twee geparkeerde wagens maar hij besloot verder te rijden. In de Fabriekstraat liep het nog eens fout. Daar knalde hij nog eens tegen vier auto’s. Stoppen deed J.B. niet maar wat later kon de bestuurder wel gevat worden. “Hij weet niets meer van wat er die avond gebeurd is”, vertelde zijn advocaat in de Halse politierechtbank. “Hij had namelijk slaapmiddelen genomen. In die periode nam hij de zorg op zich van zijn zieke moeder maar het werd het allemaal wat te veel. Hij had gedronken en ging normaal niet rijden maar dat is dus anders uitgedraaid.”

De man zelf erkende in de zitting dat hij problemen had en vertelde de rechter dat hij zich zou laten behandelen. Politierechter Johan Van Laethem besloot daarom de zaak uit te stellen tot zijn advocaat een bewijs kan voorleggen dat J.B. effectief in behandeling is.