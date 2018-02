Man mishandelde echtgenote en escorte 20 februari 2018

02u34 0 Sint-Pieters-Leeuw Een man uit Sint-Pieters-Leeuw riskeert bij verstek een celstraf van twee jaar voor mishandeling. Slachtoffers zijn een escorte en zijn eigen echtgenote.

Op 14 maart 2016 liep het een eerste keer mis. Tijdens een ruzie met zijn echtgenote zou hij haar verschillende klappen in het gezicht gegeven hebben. Ook zou hij de vrouw bij de keel gegrepen hebben, op de grond gegooid hebben en haar herhaaldelijk geschopt hebben.





Een half jaar later zou hij opnieuw over de rooie gegaan zijn, met deze keer een escorte als slachtoffer. Hij wilde haar boeken voor twee uur, maar dat vond ze - gezien de afstand die ze moest afleggen - niet interessant. Daarop boekte hij haar voor zeven uur. Maar toen de vrouw bij hem thuis arriveerde, maakte hij duidelijk dat hij niet van plan was om haar te betalen. Hij sloot zich met haar op in de slaapkamer en dwong haar tot seksuele betrekkingen. "Hij gebruikte geen condoom en was erg ruw", aldus het parket. "Het slachtoffer hield er gekneusde ribben en een gekneusd borstbeen aan over."





Uitspraak op 7 maart. (WHW)