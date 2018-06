Man geeft valse identiteit op na aanrijding 02 juni 2018

Een man uit Overijse riskeert twee maanden cel voor het gebruiken van andermans naam.





De beklaagde raakte op 5 juli 2013 op de Brusselse Binnenring, ter hoogte van Ruisbroek, betrokken bij een verkeersongeval. De aanrijdingsformulieren werden ingevuld, maar toen de politie ter plaatse kwam, stelde die vast dat de foto op het rijbewijs en de identiteitskaart die de man voorgelegd had, niet overeenkwam met zijn uiterlijk. "Ik heb al jaren geen rijbewijs meer", zuchtte hij. "Het werd ooit ingetrokken en ik moet dringend mijn examen opnieuw afleggen." Hij beweerde wel dat hij per ongeluk de foute identiteitskaart - van een vriend - getoond had. "Maar op het aanrijdingsformulier heeft hij wel bewust de naam van die vriend gebruikt", stipte het parket fijntjes aan. Uitspraak op 28 juni.





(WHW)