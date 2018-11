Man die “voor zijn kinderen steelt” krijgt werkstraf WHW

20 november 2018

15u37 0 Sint-Pieters-Leeuw Een 31-jarige Roemeen werd veroordeeld tot een werkstraf van 90 uur voor een diefstal uit een bedrijf in Sint-Pieters-Leeuw.

De man was op 10 augustus het atelier van een staalbedrijf binnengedrongen. Even later vertrok hij weer met elektrisch materiaal en een draagkoffer onder de arm. Het bedrijf bleek echter uitstekende camera’s te hebben, en zo was de nummerplaat van de dader duidelijk in beeld gekomen. Exact een maand later kon de Roemeen zo naar de kant gehaald worden.

“Ik had geld nodig voor mijn kinderen”, klonk het. De rechter toonde medelijden en gaf de man een werkstraf, in plaats van de gevraagde vier maanden cel met uitstel.