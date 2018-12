Man beschuldigd van verkrachting petekind WHW

14 december 2018

12u00 0 Sint-Pieters-Leeuw Een veertiger uit Sint-Pieters-Leeuw riskeert 3 jaar cel voor het aanranden en verkrachten van de kleindochter van zijn vriendin.

De man had in 2014 een goede band met het toen 11-jarig meisje, van wie hij de peter was. Hij gaf haar veel aandacht en nam haar soms mee naar de cinema. Hier bleek meer achter te zitten. “Hij verplichtte haar op facebook ellenlange gesprekken met hem te voeren en zei haar dat hij haar papa wilde zijn”, aldus het parket. Al snel zou de man verder gegaan zijn dan woorden. Zo zou hij het meisje betast hebben in de cinema. Ook zou hij haar volgens het slachtoffer gekust hebben op de mond. “Ze was een zeer kwetsbaar meisje met een laag zelfbeeld. Een ideaal slachtoffer dus”, aldus het parket. Zelf ontkende de man alles tegen de politie. Hij kaderde de beschuldigingen in een familiale ruzie met haar moeder, met wie hij ook ooit een relatie had gehad. “Het is pure wraak van haar moeder. Ze is teveel onder haar invloed”, klonk het. Voor zijn eigen rechtszaak kwam hij niet opdagen. “Hij heeft de oma gehad, had daarvoor haar moeder en wilde nu de jongste hebben”, haalde Bart Siffert, die het meisje vertegenwoordigde, hard uit. Uitspraak op 24 januari.