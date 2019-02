Makro en MediaMarkt gesloten door staking, klant wurmt zich door blokkade Tom Vierendeels

13 februari 2019

13u48 0 Sint-Pieters-Leeuw De filialen van Makro en MediaMarkt langs de Bergensesteenweg zijn vandaag gesloten naar aanleiding van de nationale staking. Militanten blokkeren de toegang tot de winkels. Een klant liet zich echter niet tegenhouden en wurmde zich door de blokkade.

Om 9.30 verzamelden de militanten van CNE aan de ingang van de MediaMarkt op het terrein van Shopping Pajot. Ze plaatsten een rij winkelkarretjes voor de ingang. “Klanten laten we niet binnen”, zegt afgevaardigde Laurent Ferotte. “De meesten hebben begrip en steunen ons ook. Passanten steken zelfs hun duim in de lucht. Eentje sprong wel over de winkelkarretjes om toch een aankoop te kunnen doen. Hij zei dat hij doet wat hij wilt en zich niets aantrekt van de situatie. Binnen zijn wel een tiental mensen aan het werk omdat ze niet aangesloten zijn bij een vakbond.” De winkel blijft tot 18 uur afgesloten.

Ook Makro blijft gesloten

Ook het terrein van de Makro is volledig afgesloten door militanten van ACLVB, BBTK en LBC. “Een kleine twintig personen is aan het werk gegaan – voornamelijk kaderleden”, zeggen Eddy Kerckhoven (ACLVB) en Rudy Isebaert (BBTK). “Klanten laten we niet door. Enerzijds staan we hier naar aanleiding van de nationale stakingsdag, maar voornamelijk om aandacht te vragen voor onze eigen problemen. De werkdruk ligt veel te hoog door een te kort aan personeel. Er zijn twee herstructureringen doorgevoerd, maar de beloftes die daarbij gemaakt werden worden niet nageleefd. Het aantal jobstudenten is nihil, waardoor collega’s die ziek zijn of in verlof zijn niet worden vervangen. Ook de planningen die opgemaakt worden kloppen niet.”