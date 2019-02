Maand rijverbod na ongeval met meer dan 2 promille in het bloed Tom Vierendeels

17u08 0 Sint-Pieters-Leeuw Een man die met 2,03 promille tegen een stilstaande wagen botste is veroordeeld tot een stevige boete en een rijverbod.

De beklaagde stond in de Halse politierechtbank terecht na een ongeval op 9 juli vorig jaar in Sint-Pieters-Leeuw. De politie kwam ter plaatse en bij de alcoholtest bleek de man 2,03 promille in het bloed te hebben, waardoor het rijbewijs onmiddellijk voor 15 dagen werd ingetrokken. Volgens de advocaat had de man te veel gedronken nadat hij op korte tijd zowel zijn moeder als zus verloor, maar vroeg een milde straf aangezien hij al dertig jaar een rijbewijs bezit en nog een blanco strafblad heef. De rechter veroordeelde de man tot een geldboete van 1.600 euro -waarvan de helft met uitstel- en een maand rijverbod.