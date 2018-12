Lobstar ontvangt zondag Vic Feytons Erediploma Bart Kerckhoven

11 december 2018

18u26 0

De Leeuwse muziekgroep Lobstar ontvangt zondag het Vic Feytons Erediploma van het Leeuwse Davidsfonds.

De groep slaagde er in om de nationale finale te halen van het Emergenza Festival voor België. Emergenza is het grootste muziekfestival ter wereld voor live bands. Met het erediploma worden Leeuwenaren in de bloemetjes gezet die de gemeente tot ver buiten de grenzen van Sint-Pieters-Leeuw in de kijker zetten.

De prijs wordt uitgereikt tijdens het Winter-Praatcafé van het Davidsfonds dat op zondag 16 december georganiseerd wordt om 10.30 uur op de Roosezolder in het Colomakasteel. Presentator Wilfried Haesen praat er onder andere met voetbalmanager Patrick De Koster, ex-judoka Ilse Heylen en atletiektrainer Tim Moriau. Lobstar is er natuurlijk ook bij en luistert de viering muzikaal op. De toegang bedraagt 10 euro en de dranken zijn inbegrepen.