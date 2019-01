Lieselot Vankeerberghen nieuwe voorzitster van CD&V in Sint-Pieters-Leeuw



Bart Kerckhoven

15 januari 2019

CD&V heeft in Sint-Pieters-Leeuw tijdens de nieuwjaarsreceptie van de afdeling het vernieuwde bestuur voorgesteld. Lieselot Vankeerberghen is voortaan voorzitster, Wouter Decraen is ondervoorzitter. Wouter Suenens wordt secretaris en zal tegelijk ook voorzitter worden van de lokale CD&V Jongeren. Jos Speeckaert is dan weer penningmeester in het nieuwe bestuur. Katrien Monteyne wordt de voorzitster van Vrouw & Maatschappij. Tijdens de receptie in zaal Zonnig Leven werden ook enkele politici in de bloemetjes gezet die afscheid namen van hun ambt. Het ging om oud-schepenen Jos Speeckaert, Lucien Wauters en Luc Van Ruysevelt, Marleen Bosmans en uittredende gemeenteraadsleden Eddy Van Isterbeek , Raymond Stiens, Lieve Steens en Jenny Sleeuwaegen.