Liefst zes politici debuteren de komende jaren in het schepencollege Bart Kerckhoven

11 november 2018

15u33 0 Sint-Pieters-Leeuw N-VA en CD&V maakten bekend wie de komende zes jaar in het schepencollege zal zetelen. Met Herwig Smeets (N-VA), An Speeckaert (CD&V) en later in de legislatuur ook Nicole Billens (N-VA), Olivier Huygens (N-VA), Veerle Seré (N-VA) en Brahim Harfaoui (CD&V) duiken de komende jaren heel wat nieuwe gezichten in het college op.

Dat Luc Deconinck (N-VA) burgemeester zou blijven was al meteen na de verkiezingen beslist maar nu zijn ook de overige bevoegdheden en functies verdeeld. Bart Keymolen (CD&V) wordt eerste schepen en zal bevoegd zijn voor Openbare werken Groen Waterbeheersing Ruimtelijke ordening en omgevingsvergunning. Jan Desmeth (N-VA) neemt OCMW en sociale zaken, Cultuur en Bibliotheek, Erfgoed en erediensten en Mobiliteit en verkeer voor zijn rekening. Gunther Coppens (N-VA) zal verantwoordelijk zijn voor Gemeentelijke gebouwen en begraafplaatsen, Senioren, Landbouw en ICT.

An Speeckaert (CD&V) krijgt Onderwijs, Jeugd, BKO Speelpleinwerking en Gezin en kinderopvang onder haar hoede. Zij is de dochter van uittredend schepen Jos Speeckaert. Herwig Smeets (N-VA) maakt zijn entree met als bevoegdheden Sport, Lokale economie, Nutsvoorzieningen en Personeel. Uittredend OCMW-voorzitter Paul Defranc (CD&V) wordt schepen van Milieu, Afvalbeleid, Vlaams beleid, Integratie, Gelijke kansen en Woon- en grondbeleid. Marleen De Kegel blijft op post en krijgt Toerisme, Werkgelegenheid, Kunstacademie, Markten, foren en feestelijkheden en Ontwikkelingssamenwerking toegewezen.

Eerder was al bekend dat Gunther Coppens na 2 jaar gedeputeerde voor de provincie Vlaams-Brabant wordt. Vanaf 1 januari 2021 zal hij vervangen worden door N-VA-gemeenteraadslid Nicole Billens.

In het laatste jaar van de bestuursperiode zullen dan gemeenteraadsleden Olivier Huygens en Veerle Seré in schepencollege Marleen De Kegel en Nicole Billens vervangen. ““Marleen en Nicole hadden beiden te kennen gegeven geen kandidaat meer te zijn bij de verkiezingen van oktober 2024”, legt burgemeester Deconinck uit. “Daarom hebben we samen besloten twee nieuwe schepenen te laten aantreden in het laatste jaar van de legislatuur.”

Bij CD&V zal Brahim Harfaoui na twee jaar de fakkel overnemen van Paul Defranc. Harfaoui woont in Ruisbroek en is aan de slag als postbode. Hij zal in 2021 de eerste schepen van allochtone afkomst zijn van Sint-Pieters-Leeuw. Uitredend schepenen Jos Speeckaert (CD&V) en Luc Van Ruysevelt (CD&V) nemen hun mandaat niet meer op. “De partij is Jos en Luc zeer erkentelijk voor hun inzet in het verleden en hun bereidheid om de vernieuwingsoperatie verder te willen ondersteunen”, vertelt CD&V-voorzitter Siebe Ruykens. “Een sterke, evenwichtige ploeg van mandatarissen en bestuursleden staat zo klaar.” Ruykens wordt ook voorzitter van de gemeenteraad.