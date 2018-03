Lentemarkt in Negenhof 29 maart 2018

In dienstencentrum Negenhof, in de wijk Negenmanneke, wordt deze week een lentemarkt georganiseerd. Er zullen verschillende kraampjes opgesteld worden, waar je kunstwerkjes van eigen bodem kan kopen. Je vindt er ook geschenkjes voor Pasen, maar ook voor communiefeesten en moeder- en vaderdag. Voorts stelt kunstkring 'Pro arte' er werk voor, net als de cursisten van de tekenles. Wie honger of dorst heeft, vindt er taart, boterhammen en drankjes. Het dienstencentrum Negenhof vind je in de Sint-Stevenstraat 62 in Sint-Pieters-Leeuw. De lentemarkt vindt plaats op donderdag 29 en vrijdag 30 maart, telkens van 14.30 uur tot 18.30 uur. (BKH)