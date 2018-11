Leeuwse jaarmarkt verwacht duizenden bezoekers Bart Kerckhoven

07 november 2018

10u18 0 Sint-Pieters-Leeuw Sint-Pieters-Leeuw verwacht op zondag 11 november liefst 20.000 bezoekers voor de jaarmarkt.

Bezoekers kunnen zondag vanaf 8 uur kuieren langs de standjes van 265 marktkramers. Eén van de publiekstrekkers blijft de prijskamp voor de dieren. Dit jaar kan je de zadelpaarden, pony’s en boerenpaarden langs de Pepingensesteenweg bewonderen. Ook schapen, geiten, ezels, pluimvee en konijnen worden daar opgesteld.

In het Colomakasteel organiseert kunstkring Leeuw Art al voor de 77ste keer een tentoonstelling. Aan het gemeentehuis zijn er de hele dag door dans- en muziekoptredens van lokale verenigingen en artiesten zoals Dance O’Mania, Rudi Tastenoe en de L&A Dance Company. Maar ook grotere namen zoals Amaryllis Temmerman zijn van de partij.

De jaarmarkt wordt ’s avonds afgesloten in de loods in de Topstraat, met partyband Level Six en dj-collectief For The Record. Dat feestje kost 10 euro, kaarten zijn verkrijgbaar via www.colomaspl.be.

Omdat er in de buurt onvoldoende parkeergelegenheid is, worden gratis pendelbussen ingezet. Wie toch met de wagen wil komen, kan die achterlaten in de Galgstraat, tussen de Europalaan en de Lotstraat, en in de Victor Nonnemanstraat, tussen de Hoogstraat en de rotonde aan het gemeentehuis. Daar zullen parkeerstroken ingericht worden.