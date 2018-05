Leeuwse Cultuurraad viert 35ste verjaardag 18 mei 2018

De Leeuwse Cultuurraad bestaat dit jaar 35 jaar en dat werd gevierd in het ontmoetingscentrum De Merselborre. "Sinds de oprichting organiseerden we heel wat culturele activiteiten", weet voorzitter Hubert Avaux. "Er werden festivals georganiseerd, de cultuurprijs werd in het leven geroepen maar er werden ook bomen geplant en er werden zelfs kapelletjes gerestaureerd." De Cultuurraad wil ook dit jaar meer zijn dan enkel een cultuurvereniging en gaat bijvoorbeeld geld inzamelen om hippotherapie in revalidatieziekenhuis Inkendaal te steunen.





(BKH)