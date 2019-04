Leeuwenaren kunnen CNG tanken in nieuw DATS 24-tankstation langs Bergensesteenweg Gemeentebestuur overweegt aankoop van schoolbus die rijdt op CNG Bart Kerckhoven

09 april 2019

14u08 2 Sint-Pieters-Leeuw Het nieuwe DATS 24-tankstation op de Bergensesteenweg is officieel geopend. In het tankstation kan ook het milieuvriendelijke CNG getankt worden. Het station is het eerste in een reeks van 25 nieuwe CNG-stations.

Bij de officiële opening van het tankstation maakte schepen van Mobiliteit en Verkeer Jan Desmeth (N-VA) de intenties van het gemeentebestuur bekend om te investeren in CNG-voertuigen. “Momenteel onderzoeken we de aankoop van een nieuwe bus voor ons leerlingenvervoer”, zegt Desmeth. “En dan denken we ook aan een CNG-bus. Rijden op aardgas stoot tot 31 procent minder CO2 uit en vermindert de uitstoot van fijn stof met zo’n 75 procent. Dat betekent een serieuze verbetering van de luchtkwaliteit. Daar waar aardgaswagens niet duurder zijn dan diesel en benzine wat aankoop en verbruik betreft, heb je voor een CNG-bus wel een meerkost. We gaan nu onderzoeken hoeveel die exact bedraagt ten opzichte van de lagere werkingskosten, omdat de milieuwinst en de verbetering van de luchtkwaliteit rond onze scholen niet te verwaarlozen is.”

Intussen wil het gemeentebestuur alle Leeuwenaren warm maken om minder vervuilend rond te rijden. “We zijn van plan om in een samenwerking met de Vlaamse werkmaatschappij Fluvius onze handelaars, bedrijven en inwoners van de juiste objectieve informatie te voorzien zodat ze op deze basis de overstap naar groener rijden op een gefundeerde basis kunnen zetten. Daar hebben we als gemeente alleen maar bij te winnen.”