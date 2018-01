Landelijke Gilde Vlezenbeek viert feestjaar 02u31 0 Foto Mozkito

De Landelijke Gilde in Vlezenbeek viert dit jaar een feestjaar. De vereniging bestaat al sinds 1898 is dus 120 jaar oud. Bovendien werd de afdeling door de Landelijke Gilde Nationaal uitverkozen als Dorp in de Kijker voor 2018.





De Vlezenbeekse afdeling zette alvast drie reuzenpoppen in stro op langs de invalswegen om Vlezenbeek al goed in de kijker te zetten. Er is ook al gewerkt aan een uitgebreid feestprogramma met de klassiekers zoals de kerstboomverbranding, een weekend voor de leden, een kaartavond, ledenfeest, paaseierenraap, sinterklaasbezoek, bedrijfsbezoek en varken-aan-het spit maar ook met enkele nieuwe activiteiten. Op de stropoppen zullen regelmatig nieuwe activiteiten aangekondigd worden net als op de facebookpagina of de website.





(BKH)