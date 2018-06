Landelijke Gilde viert verjaardag 22 juni 2018

De afdeling van de Landelijke Gilde in Vlezenbeek organiseert een feestweekend op zaterdag 23 en zondag 24 juni. Zo wordt de honderdtwintigste verjaardag van de vereniging extra in de kijker gezet. Het feest vindt plaats op de hoeve van de familie Keymolen in de Konijnestraat in Vlezenbeek. Zaterdag wordt vanaf 14 uur de wedstrijd België-Tunesië uitgezonden op groot scherm en kan vanaf 16 uur iedereen napraten over de match. Om 21 uur treedt Willy Sommers op en om 22.30 uur mag Get Ready het podium op. Vanaf 23.30 uur is er een fuif. Zondag begint met een eucharistieviering om 10 uur in de loods van de familie Keymolen en om 11 uur is er een gratis receptie. Om 12 uur brengt voorzitster Sonja De Becker van de Boerenbond een bezoekje en vanaf dan tot 18 uur wordt er varken aan 't spit geserveerd. (BKH)