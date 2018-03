Kosten voor grote werken stijgen 06 maart 2018

De prijs voor het uitbreiden van basisschool Den Top en de aanleg van fietspaden langs de Galgstraat en de Pepingensesteenweg blijkt duurder dan verwacht en daarom is er nu al gesleuteld aan het budget van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw. Voor de uitbreiding van de gemeenteschool is er nu 730.000 euro extra voorzien en voor de werken op de Galgstraat en Pepingensesteenweg nog eens 640.000 euro extra. "We stelden telkens vast dat aannemers veel meer vroegen dan wat wij begroot hadden", legt schepen van Financiën Jos Speeckaert (CD&V) uit. "Daarom zijn de bedragen opgetrokken. De bouwsector herstelt zich na de crisis en dus stijgen ook de prijzen opnieuw. We kunnen die extra bedragen wel inschrijven dankzij de uittreding uit intercommunale Vivaqua en de verkoop van het ANPR-systeem aan de politiezone Zennevallei.





